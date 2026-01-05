O Manchester United anunciou a demissão do técnico Ruben Amorim, nesta segunda-feira, 5. A decisão foi oficializada após o técnico português conceder uma entrevista com críticas públicas à direção do clube.

A decisão foi comunicada um dia depois o empate por 1 a 1 com o Leeds United, pela Premier League. Assim, chega ao fim uma passagem de 14 meses, quando entrou para substituir Erik Ten Hag.

O estopim para a demissão foi a entrevista concedida pelo treinador após a partida em Elland Road. Amorim reclamou publicamente da condução do planejamento esportivo, cobrou reforços para a janela de janeiro e afirmou que havia sido contratado para exercer um papel de “manager”, e não apenas de treinador.

As declarações foram interpretadas como um ataque direto ao diretor de futebol Jason Wilcox, a quem o técnico disse que precisava “fazer o seu trabalho”.

Contratado com a expectativa de liderar um novo ciclo, Ruben Amorim deixa Old Trafford com 24 vitórias em 63 partidas. Na atual temporada, o United ocupa a sexta colocação, com oito êxitos em 20 jogos.

Até a definição de um substituto, o comando da equipe deve ficar de forma interina com Darren Fletcher. Segundo a treinador da equipe sub-18, que deve dirigir o time na próxima rodada do Campeonato Inglês.