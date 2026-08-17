Odegaard é o “mais novo fã” de Bruno Guimarães. Após a vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, o capitão dos Gunners rasgou elogios ao meio-campista brasileiro, recém-chegado no clube londrino.

“Acho que tudo aconteceu de forma muito natural, acho que a conexão já existe. Dá para perceber que ele é um jogador de alto nível desde o primeiro segundo de treino, você sente a presença e a qualidade dele. Acho que foi muito fácil criar essa conexão com ele, é um jogador brilhante”, elogiou Odegaard, em entrevista à HaytersTV.

“Desde o primeiro dia em que ele chegou, tudo fluiu de forma muito natural, apesar de termos tido alguns desentendimentos sérios no passado. Ele se integrou ao time de maneira muito natural, e dá para perceber a qualidade dele. Ele sabe recuperar a bola, é um jogador de muita garra, mas também tem muita qualidade com a bola nos pés. Ele sempre toma o tempo certo para decidir e encontra o passe ideal”, complementou.

Durante a Copa do Mundo, os jogadores se enfrentaram no duelo entre Brasil e Noruega, nas oitavas de final do torneio. Na ocasião, Odegaard levou a melhor sobre Bruno Guimarães, vencendo o seu atual companheiro por 2 a 1 e colocando um ponto final na campanha brasileira no Mundial. Os noruegueses foram eliminados na fase seguinte diante da Inglaterra.

Próximo compromisso do Arsenal

O Arsenal volta a campo nesta sexta-feira, 21, contra o Coventry City, pela estreia da Premier League. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Emirates Stadium.