Neste sábado, 8, Bruno Guimarães foi oficialmente anunciado pelo Arsenal. Segundo o The Athletic, do The New York Times, o clube londrino desembolsou em torno de 75 milhões de libras (o equivalente a 75 milhões de libras, na cotação atual) para contratar o volante brasileiro junto ao Newcastle, clube pelo qual ele jogava desde 2022.

“Estou muito empolgado para começar. Temos jogos muito difíceis nesta temporada, então o elenco será muito importante, e espero que possamos realizar nossos sonhos”, disse Bruno, ao site oficial do Arsenal.

Bruno no meio-campo do Arsenal

O brasileiro chega para somar forças no setor ao lado de Declan Rice, Martin Zubimendi, Mikel Merino e o capitão Martin Odegaard. Versátil, ele pode atuar tanto como primeiro volante quanto como segundo, transitando de uma área à outra.

Em outro texto institucional, o Arsenal se juntou à empresa de análise Opta para revelar o que espara do jogador recém-contratado. Desde a estreia na Premier League, Bruno Guimarães é quem mais venceu duelos pela bola no campeonato, com 1030 triunfos no quesito — 33 a mais do que o segundo colocado, James Tarkowski, do Everton, com 997.

Além disso, ele também é o líder de faltas sofridas, com 410 — seguido por John McGinn, do Aston Villa. Essa métrica cai como uma luva à equipe de Mikel Arteta, que mostrou alta efetividade nas bolas paradas, conforme visto na última temporada.

Outras duas características que cresceram aos olhos dos Gunners foram a criatividade e a veia de maratonista do volante. Bruno foi o jogador do Newcastle com mais gols marcados na última temporada e o terceiro maior criador de oportunidades desde a estreia dele na Premier League — atrás apenas de Dejan Kulusevski e Mohamed Salah. Já sobre o perfil atlético do volante, o clube londrino destaca as grandes distâncias traçadas por ele durante os jogos. De fevereiro de 2002 até aqui, Bruno percorreu 1.640,8 km em 153 partidas, com uma média de quase 11 km por jogo.

“Na minha opinião, [o meio-campo do Arsenal] é um dos melhores da Europa. Todos são jogadores incríveis”, declarou o brasileiro. “Todas as vezes que joguei contra o Arsenal foi muito difícil. Eles ficam com a bola, defendem como um time só. Acho que essa combinação é o jeito que eu gosto de jogar também, e claro, entrar para o time campeão da liga é sempre uma grande oportunidade.”