A 28ª rodada da Premier League reserva um confronto direto e decisivo para as pretensões de meio de tabela. Neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, o Newcastle recebe o Everton no estádio St. James Park. A bola rola a partir das 12h00 (horário de Brasília), em um duelo que promete acirrar a disputa por uma vaga na primeira página da classificação.

Confronto de seis pontos

A partida ganha ares de decisão devido à proximidade das equipes na tabela. O Everton ocupa a 9ª colocação com 37 pontos, enquanto o Newcastle aparece logo atrás, em 11º, com 36 pontos. Uma vitória dos donos da casa significa ultrapassar um rival direto e se afastar definitivamente da segunda metade da tabela.

Para os Toffees, o triunfo fora de casa é a oportunidade de abrir vantagem e consolidar a busca por posições mais altas, visando a premiação financeira ao final da temporada e a construção de uma base sólida para o próximo ano. Embora ambos estejam distantes do G-4 e seguros em relação ao rebaixamento, a briga pelo Top-10 mantém a competitividade em alta.

Momento das equipes

O Newcastle entra em campo pressionado por resultados. A equipe vive uma fase de instabilidade, tendo sofrido quatro derrotas nos últimos cinco jogos. O fator casa e o apoio da torcida no St. James Park são as principais armas para reverter o cenário, mas o time de Eddie Howe precisará superar desfalques importantes, como a possível ausência de Bruno Guimarães, para reencontrar o equilíbrio.

Já o Everton apresenta uma campanha estatisticamente equilibrada (10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas), mas também busca maior regularidade. Vindo de uma sequência recente oscilante, a estratégia da equipe deve ser pragmática, tentando explorar o nervosismo do adversário para pontuar como visitante.

Onde assistir a Newcastle x Everton

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o clássico da Premier League com exclusividade através do streaming. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+. Nos Estados Unidos, a cobertura fica por conta das plataformas da NBC (USA Network e Peacock).