O futebol inglês celebra sua data mais tradicional nesta sexta-feira (26). O famoso Boxing Day marca a 17ª rodada do Campeonato Inglês com um confronto de peso. O Manchester United recebe o Newcastle no lendário Old Trafford, às 17h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas três pontos e que buscam regularidade para sonhar com vagas nas competições europeias.

United busca recuperação no Teatro dos Sonhos

Pressionado pela necessidade de somar pontos e escalar a tabela, o time da casa entra em campo precisando dar uma resposta à torcida. Atualmente na 7ª colocação com 26 pontos, o Manchester United faz uma campanha de altos e baixos, somando sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A equipe vem de um revés por 2 a 1 para o Aston Villa e aposta no fator casa para reencontrar o caminho das vitórias.

Jogar no Old Trafford no dia seguinte ao Natal traz uma atmosfera única, e os Red Devils esperam usar esse ambiente para superar as oscilações defensivas que têm marcado sua trajetória na temporada 2025/26. Um triunfo é crucial para não deixar o pelotão de frente se distanciar.

Newcastle tenta surpreender fora de casa

Do outro lado, o Newcastle chega a Manchester ocupando a 11ª posição, com 23 pontos. O duelo é um confronto direto: uma vitória dos visitantes igualaria a pontuação do próprio United, embolando a disputa no meio da tabela. A campanha dos Magpies reflete sua inconsistência, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Vindo de um empate em 2 a 2 com o Chelsea, o time visitante sabe que um resultado positivo fora de casa elevaria o moral do elenco. A equipe precisará mostrar solidez defensiva para segurar o ímpeto dos mandantes e explorar os contra-ataques.

Prováveis escalações e desfalques

Ambos os clubes enfrentam problemas significativos com desfalques. O Manchester United não poderá contar com peças-chave como Bruno Fernandes e Harry Maguire. Além deles, Matthijs de Ligt está fora, enquanto Noussair Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo são baixas devido à Copa Africana de Nações. O destaque positivo é o retorno de Casemiro, que cumpriu suspensão.

Pelo lado do Newcastle, a lista de ausências na defesa é extensa, incluindo Dan Burn, Kieran Trippier, Emil Krafth e Jamaal Lascelles. Sven Botman e Joelinton ainda são dúvidas para o confronto.