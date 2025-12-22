Enquanto a maioria das ligas europeias realiza uma pausa para as festas de fim de ano, o futebol na Inglaterra acelera. O dia 26 de dezembro é uma das datas mais aguardadas e tradicionais do calendário esportivo britânico, oferecendo uma maratona de jogos que une famílias e define rumos na tabela.

Para a temporada 2025/2026, no entanto, a Premier League realizou uma alteração significativa no calendário festivo, visando aliviar o desgaste físico dos atletas.

Diferente dos anos anteriores, repletos de partidas simultâneas, apenas um jogo está agendado para o dia 26 de dezembro. O restante da rodada foi distribuído entre os dias 27 e 28. O palco será Old Trafford, onde o Manchester United receberá o Newcastle United.

O que significa Boxing Day?

A origem do termo remonta à Era Vitoriana, no século XIX. O nome refere-se às “Christmas boxes” (caixas de Natal) que os patrões entregavam aos seus empregados no dia seguinte ao Natal. Como os servos trabalhavam no dia 25 servindo seus senhores, o dia 26 era a folga oficial, momento em que recebiam caixas com presentes, sobras de comida ou bonificações.

Com o tempo, a data tornou-se feriado bancário no Reino Unido e, naturalmente, o esporte preencheu o tempo livre da população. Embora tenha começado com a caça à raposa e corridas de cavalos, foi o futebol que se consolidou como o grande evento do dia.

A relação do Boxing Day com o futebol é centenária. A primeira partida oficial entre clubes registrada nesta data ocorreu em 1860, entre o Sheffield FC e o Hallam FC — os dois clubes mais antigos do mundo —, com vitória do Sheffield por 2 a 0. Desde a criação da primeira liga inglesa, na temporada 1888/1889, a rodada de 26 de dezembro tornou-se fixa.

Atualmente, a data é tratada como um evento cultural. É comum ver gerações inteiras de famílias nos estádios, muitos usando gorros de Papai Noel. Para facilitar a logística dos torcedores e evitar longas viagens em um feriado com transporte público reduzido, a organização do campeonato historicamente tenta agendar clássicos locais ou partidas entre times de cidades próximas.