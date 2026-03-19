Wayne Rooney e outras lendas do futebol britânico fizeram críticas a Neymar, durante o podcast The Overlap publicado nesta quinta-feira, 19. O maior artilheiro da história do Manchester United (253 gols) disse que o atacante do Santos nunca chegou ao nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O debate começa quando o ex-lateral Gary Neville pergunta se algum jogador da Premier League foi melhor que Neymar no auge. Os comentaristas Ian Right, ídolo do Arsenal, e Roy Keane, ex-capitão do United, citam Cristiano Ronaldo, Thierry Henry e Salah. “Até o Hazard”, completa Ian Right, antes que Rooney embase seu comentário.

“Gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador top, de elite, como Messi, [Cristiano] Ronaldo, dessa categoria”, disse Rooney. “Ele poderia ter sido, mas não foi”, completou Right.

Roy Keane considera que Neymar nunca foi um jogador “simpático”. “Não é por não ter ganhado uma Copa do Mundo, mas pela forma como saiu do Barcelona, passando a impressão de se preocupar com dinheiro, de não ter sido um jogador de equipe no PSG…Claro que esse tipo de jogador pode ser egoísta em um certo nível, mas ele nunca foi uma figura muito simpática.”

“Ele era bom no Barcelona, ​​mas ainda assim era ofuscado por Messi”, prossegue Rooney. “A habilidade estava lá, mas ele não fez o suficiente…”, avaliou Keane.

Aos 34 anos, Neymar vive fase conturbada na carreira e não foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleçãoi brasileira que realizará amistosos contra França e Croácia no fim do mês.