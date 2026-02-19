Neste sábado, 21, o Etihad Stadium será palco de um confronto decisivo pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O vice-líder Manchester City recebe o Newcastle em busca de pontos cruciais na briga pelo título. A bola rola às 17h (de Brasília).

A força do vice-líder

O Manchester City chega para o confronto ocupando a 2ª posição na tabela, somando 53 pontos. Com um registro sólido de 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, a equipe comandada por Pep Guardiola sabe que qualquer tropeço pode custar caro na perseguição ao líder Arsenal.

Jogando sob seus domínios, a expectativa é de pressão total desde os minutos iniciais para garantir o resultado positivo e manter a caça ao topo da classificação.

O desafio dos visitantes

Do outro lado, o Newcastle ocupa a 10ª colocação com 36 pontos. A campanha de 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas mostra uma equipe que alterna bons e maus momentos na temporada 2025/2026.

Para sair de Manchester com pontos na bagagem, os Magpies precisarão superar a instabilidade recente e apresentar um futebol de alto nível. A equipe de Eddie Howe ainda almeja uma vaga em competições europeias, e um resultado positivo contra um dos favoritos seria um grande impulso moral.

Retrospecto e expectativas

O City entra em campo como favorito, amparado pelo forte desempenho em casa e pela qualidade técnica de seu elenco. Recentemente, as duas equipes se enfrentaram pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup), com o time de Manchester levando a melhor no placar agregado. O Newcastle, por sua vez, tenta quebrar a lógica e surpreender fora de casa para subir na tabela.

Onde assistir

O duelo promete grandes emoções e terá transmissão ao vivo para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar a partida pela ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.