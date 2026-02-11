A 26ª rodada do Campeonato Inglês da temporada 2025/26 reserva um confronto decisivo na parte superior da tabela nesta quarta-feira, 11. O Manchester City recebe o Fulham no Etihad Stadium, em Manchester. A bola rola às 17h (horário de Brasília), em um duelo onde os donos da casa precisam somar três pontos para manter viva a disputa pelo título, enquanto os visitantes buscam maior estabilidade na competição.

City busca regularidade na caça ao líder

Ocupando a segunda colocação na tabela com 50 pontos, o Manchester City entra em campo ciente de que tropeços não são permitidos nesta fase crucial da temporada. A campanha sólida de 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas mantém a equipe na briga direta pelo troféu, mas a forma recente acende um sinal de alerta. Nos últimos cinco jogos, o time oscilou entre resultados positivos e negativos, demonstrando uma irregularidade que o técnico Pep Guardiola precisa corrigir para garantir a soberania em seus domínios e não deixar o líder escapar.

Fulham tenta surpreender longe de casa

Do outro lado, o Fulham chega ao Etihad realizando uma campanha de meio de tabela. A equipe londrina tem alternado bons e maus momentos, com um retrospecto recente de “tudo ou nada”, sem empates nas últimas rodadas. Para sair de Manchester com um resultado positivo, o time comandado por Marco Silva precisará superar a instabilidade defensiva que marcou suas últimas atuações e explorar as oportunidades contra um adversário tecnicamente superior.

Expectativas para o confronto

O Manchester City entra como favorito para o duelo. Jogando em casa e pressionado pela necessidade de vitória, a tendência é que os Citizens imponham seu ritmo desde o início. O histórico recente de confrontos diretos favorece amplamente o time de Manchester, que venceu 26 dos últimos 39 jogos contra o rival.

Para o Fulham, a partida representa um desafio de alto nível. A estratégia deve focar em uma defesa compacta e na exploração de contra-ataques para tentar surpreender. Qualquer ponto conquistado no Etihad Stadium será fundamental para as pretensões do clube de se consolidar na primeira metade da tabela.

Ficha técnica: Manchester City x Fulham

Data: Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Competição: Premier League (26ª rodada)