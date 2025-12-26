O tradicional período de festas do futebol inglês traz um confronto de realidades extremas neste sábado (27). O Liverpool recebe o Wolverhampton no lendário estádio de Anfield, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente uma equipe que briga na parte alta da tabela contra o lanterna isolado da competição.

Situação das Equipes

O Liverpool entra em campo buscando se consolidar no G-5 e garantir vaga nas próximas competições europeias. Ocupando a 5ª posição com 29 pontos, os Reds vivem uma fase de estabilidade. A equipe ostenta uma sequência invicta nos últimos cinco jogos pela liga (três vitórias e dois empates). A campanha atual é sólida: são 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando em casa, o time visa aproveitar o apoio da torcida para encurtar a distância para os líderes.

Do outro lado, a situação do Wolverhampton é dramática e de sobrevivência. O time ocupa a 20ª e última posição, com apenas 2 pontos somados e nenhuma vitória na temporada. A campanha de 0 vitórias, 2 empates e 15 derrotas iguala o pior início da história da Premier League. O momento é crítico: os Wolves vêm de uma sequência negativa de dez derrotas consecutivas no campeonato, tornando a missão em Anfield um verdadeiro teste de fogo.

Prováveis Escalações e Desfalques

O técnico do Liverpool, Arne Slot, lida com ausências importantes. O atacante Isak e o meio-campista Wataru Endo estão lesionados, enquanto Mohamed Salah serve sua seleção na Copa Africana de Nações. Pelo lado dos visitantes, o técnico Rob Edwards tenta motivar um elenco com a moral baixa, mas não conta com novos desfalques significativos.

Provável Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Jones e Szoboszlai; Mac Allister, Wirtz e Ekitike.

Provável Wolverhampton: Sá; Doherty, Krejci e Bueno; Hoever, João Gomes, André, Lopez e Wolfe; Larsen e Hwang.

Onde Assistir

O duelo promete ser um ataque contra defesa, com os donos da casa tentando furar o bloqueio de um adversário desesperado. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.