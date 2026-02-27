O tradicional estádio de Anfield será palco de um confronto de alta tensão e objetivos distintos neste sábado (28). Pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebe o West Ham às 12h (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa buscam se consolidar na briga por competições europeias, os visitantes chegam a Liverpool lutando desesperadamente pela permanência na elite.

Liverpool busca regularidade em casa

Ocupando a 6ª colocação com 45 pontos, o Liverpool tenta encontrar a consistência necessária para garantir sua vaga na próxima UEFA Champions League. A campanha de 13 vitórias, 6 empates e 8 derrotas mostra um time competitivo, mas que ainda oscila em momentos decisivos. Nos últimos cinco jogos, a equipe alternou resultados, somando três vitórias e duas derrotas.

Para o confronto em Anfield, a vitória é tratada como obrigatória pela comissão técnica para manter a pressão sobre os rivais do topo da tabela. O fator casa e o apoio da torcida são vistos como trunfos essenciais para não desperdiçar pontos cruciais nesta reta final de temporada.

West Ham luta contra a degola

Do outro lado, a situação do West Ham é dramática, embora a equipe venha demonstrando sinais de reação. Na 18ª posição com 25 pontos, o time londrino abre a zona de rebaixamento e encara cada partida como uma final. A campanha geral de 6 vitórias, 7 empates e 14 derrotas reflete as dificuldades do ano, mas a forma recente traz esperança: nos últimos cinco compromissos, os Hammers conseguiram duas vitórias e dois empates, sofrendo apenas uma derrota.

A estratégia dos visitantes deve focar em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques. Apesar do favoritismo do adversário, o bom momento recente serve de combustível moral para tentar arrancar um resultado positivo em um dos palcos mais difíceis da Inglaterra.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão ao vivo para o Brasil será realizada pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).