O Liverpool inaugurou um novo memorial em Anfield nesta sexta-feira, 29, para homenagear as 39 vítimas da tragédia do Estádio Heysel. A cerimônia ocorreu no 41º aniversário do desastre, que marcou a final da Copa dos Campeões da Europa de 1985 entre Liverpool e Juventus, em Bruxelas.

Detalhes do Memorial “Forever Bound”

O novo monumento, batizado de “Forever Bound” (Para Sempre Ligados), está localizado atrás da arquibancada Anfield Road, no Anfield. Ele substitui a placa original que ficava na parede da arquibancada Sir Kenny Dalglish Stand, considerada inadequada para a devida homenagem.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

A escultura é feita de mármore italiano e apresenta dois cachecóis, um do Liverpool e outro da Juventus, entrelaçados em bronze, simbolizando a união e a solidariedade entre os dois clubes. O memorial também inclui uma dedicatória à data e ao local da tragédia, além dos nomes dos 39 torcedores que perderam a vida, conforme detalhado pelo The Guardian.

Cerimônia e Presenças

A solenidade de inauguração contou com a presença de importantes figuras de ambos os clubes. Entre os presentes estavam o embaixador do Liverpool, Ian Rush, e o diretor executivo, Billy Hogan. Representantes da Juventus também compareceram, reforçando o vínculo de respeito e memória mútua. Billy Hogan e Ian Rush depositaram uma coroa de flores em homenagem às vítimas.

“Hoje é um momento profundamente comovente. É difícil acreditar que mais de 40 anos se passaram desde Heysel, mas a memória daquele dia nunca desaparece. Esse novo memorial significa muito para todos nós. O pensamento e o respeito de ‘Forever Bound’ são algo de que tenho muito orgulho e espero que tragam conforto para aqueles que ainda são afetados por essa tragédia”, disse Rush em nota publicada pelo Liverpool.