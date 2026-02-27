Neste sábado (28), o tradicional estádio Elland Road será palco de um confronto decisivo pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O Leeds recebe o vice-líder Manchester City em uma partida de opostos na tabela, com a bola rolando a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Leeds busca estabilidade em casa

O confronto coloca em jogo objetivos muito distintos. Para o Leeds United, a partida é crucial na luta contra o rebaixamento. Atualmente na 15ª posição com 31 pontos, a equipe comandada por Daniel Farke está seis pontos acima da zona de perigo e sabe que somar pontos em casa é fundamental para garantir uma reta final de temporada mais tranquila.

A campanha da equipe reflete uma temporada de oscilações, somando 7 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O desempenho recente reforça essa inconsistência: nos últimos cinco jogos pela Premier League, o time registrou uma vitória, três empates e uma derrota. Apesar disso, o Leeds tem se mostrado um adversário duro em seu estádio, com apenas três derrotas na competição jogando como mandante.

City na caça à liderança

Do outro lado, o Manchester City, de Pep Guardiola, chega a Leeds com a obrigação da vitória para se manter na caça ao líder Arsenal. Os Citizens vivem uma fase excelente, ocupando a 2ª posição com 56 pontos (17 vitórias, 5 empates e 5 derrotas). A forma recente da equipe é avassaladora, com quatro vitórias e apenas um empate nas últimas cinco partidas.

A imprensa e os analistas esportivos apontam favoritismo para os visitantes, baseando-se na superioridade técnica do elenco e no histórico recente do confronto. A expectativa é de um jogo movimentado, dado o poder ofensivo do City e a necessidade do Leeds de buscar um resultado positivo para se afastar da parte de baixo da tabela.

Onde assistir ao jogo

O duelo coloca frente a frente a necessidade de sobrevivência dos donos da casa contra a ambição de título dos visitantes. Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este embate, a transmissão será realizada pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney+.