O tradicional estádio de Elland Road será palco de um confronto de realidades distintas neste sábado (20). O Leeds United recebe o Crystal Palace em partida válida pela 17ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola às 20h (horário local), colocando frente a frente uma equipe que luta para se afastar da zona de rebaixamento e outra que briga na parte de cima da tabela.

Leeds pressionado e em recuperação

A situação do Leeds na competição exige atenção máxima. Ocupando a 17ª colocação com 16 pontos, o time está no limiar da zona de perigo. No entanto, o momento recente traz esperança: a equipe vem de uma sequência de três jogos sem perder, incluindo empates contra Liverpool e Brentford, além de uma vitória importante sobre o Chelsea.

Jogando em casa, o time busca capitalizar essa melhora de desempenho. A torcida em Elland Road promete ser o 12º jogador para empurrar o elenco, que aposta na excelente fase do atacante Dominic Calvert-Lewin, autor de gols nos últimos quatro jogos, para somar pontos vitais.

Crystal Palace mira a Europa

Do outro lado, o Crystal Palace vive uma temporada de afirmação, ocupando a 5ª posição e sonhando com vagas em competições europeias. Apesar da boa campanha, os Eagles chegam pressionados após uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City e enfrentam o desgaste de uma maratona de jogos, tendo atuado pela UEFA Conference League na última quinta-feira.

O técnico Oliver Glasner terá o desafio de manter a consistência da equipe, que tem oscilado recentemente, para buscar os três pontos fora de casa e se manter no pelotão de frente da tabela.

Prováveis escalações e desfalques

O confronto será marcado por ausências importantes em ambos os lados. No Leeds, as baixas são Daniel James e Sean Longstaff, ambos lesionados. Já o Palace enfrenta uma situação mais delicada, sem Cheick Doucouré, Daniel Muñoz, Daichi Kamada e Caleb Kporha por lesão, além de Ismaïla Sarr, que serve a seleção do Senegal.

Provável escalação do Leeds (3-5-2): Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Provável escalação do Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta.

Onde assistir a Leeds x Crystal Palace

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste embate através da transmissão nos canais ESPN e pelo serviço de streaming .