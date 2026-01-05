Igor Thiago, do Brentford, segue entre os destaques do futebol inglês na temporada 2025/26. Titular absoluto da equipe nesta temporada, o centroavante brasileiro de 24 anos marcou anotou o seu primeiro hat-trick na Premier League na vitória, por 4 a 2, contra o Everton, no último domingo, 4.

O jogador formado no Cruzeiro, contratado pela equipe de Londrers Club Brugge, se recuperou de um período de lesões, e tem sido um dos destaques da competição, a ponto de ficar perto de um recorde.

Com os três tentos no Hill Dickinson Stadium, Thiago chegou a 14 gols na Premier League, apenas um a menos que o recorde entre os brasileiros em uma edição da competição: Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha dividem o posto, com 15.

Quem é Igor Thiago, destaque brasileiro da Premier

Natural de Brasília DF) e cria do Cruzeiro, o atacante estreou como profissional em 2020, acumulando pelo clube mineiro 64 jogos e 10 gols antes de partir para a Europa. Em 2022, assinou com o búlgaro Ludogorets e marcou 21 gols e deu sete assistências em 55 partidas pela equipe.