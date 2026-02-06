Um duelo de equilíbrio absoluto marca a 25ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. Neste sábado (7), o Fulham recebe o Everton no histórico Craven Cottage, em Londres. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília), colocando frente a frente o 9º e o 10º colocados, ambos empatados com 34 pontos, em uma luta direta por posições na tabela.

Briga direta por posições

A imprensa e analistas esportivos preveem uma partida extremamente disputada, dada a paridade na classificação e o momento similar das equipes. O Fulham entra como ligeiro favorito devido ao fator casa, mas enfrenta um adversário resiliente.

Na 25ª rodada, ambos os clubes se encontram em uma posição segura, distantes da zona de rebaixamento e com chances reais de lutar por uma vaga em competições continentais, como a UEFA Conference League. Atualmente a cinco pontos do sexto colocado, uma vitória neste confronto direto é vista como fundamental para as ambições europeias. Por outro lado, um tropeço pode significar a estagnação no meio da tabela.

Fulham busca estabilidade em casa

O time da casa, comandado pelo técnico Marco Silva, ocupa a 9ª posição e soma 34 pontos em uma campanha marcada pela oscilação. Com 10 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, os Cottagers têm alternado bons e maus momentos, o que impede uma ascensão mais vigorosa ao topo. Nos últimos cinco jogos, o retrospecto reflete essa inconsistência, misturando vitórias e derrotas. Jogando diante de sua torcida, a equipe londrina espera quebrar essa irregularidade e se isolar à frente do adversário direto.

Everton tenta ultrapassar rival

Logo atrás, na 10ª colocação, aparece o Everton, com a mesma pontuação do rival, mas com uma campanha de composição diferente: são 9 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Sob o comando de David Moyes, o time visitante tem se mostrado uma equipe difícil de ser batida, mas que empata com frequência, o que por vezes trava seu progresso na tabela. O objetivo em Londres é transformar a solidez defensiva em três pontos para ultrapassar os anfitriões na classificação.

Onde assistir ao vivo

A partida promete ser disputada palmo a palmo. Para os torcedores que desejam acompanhar este confronto decisivo, a transmissão no Brasil será realizada pela TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+. Em territórios internacionais, o jogo conta com cobertura de plataformas como DAZN (Portugal e Canadá) e Peacock (EUA).