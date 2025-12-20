A 17ª rodada do Campeonato Inglês reserva um confronto decisivo neste sábado, 20 de dezembro de 2025. O Everton recebe o líder Arsenal no novo estádio Hill Dickinson, em Liverpool. A bola rola às 20:00 (horário local), em um duelo que coloca frente a frente uma equipe que busca estabilidade no meio da tabela contra o time que dita o ritmo da competição até o momento.

Situação atual, desfalques e escalações

O Everton, ocupando a 9ª posição, busca se aproximar do pelotão que briga por vagas em competições europeias. No entanto, o técnico David Moyes enfrenta uma crise de desfalques: Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye estão com a seleção do Senegal para a Copa Africana de Nações, enquanto Kiernan Dewsbury-Hall, Jarrad Branthwaite e Seamus Coleman estão lesionados. A participação de Jack Grealish ainda é incerta.

Com isso, a provável escalação é: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; Dibling, Alcaraz, McNeil; Barry.

O Arsenal lidera a competição, mas vê o Manchester City se aproximar, tornando a vitória crucial para manter a ponta. A equipe de Mikel Arteta também sofre com lesões importantes, especialmente no setor defensivo. Estão fora de combate Ben White, Gabriel Magalhães, Kai Havertz e Cristhian Mosquera.

A provável escalação dos Gunners é: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

Everton busca estabilidade em casa

O time da casa chega para este confronto somando 24 pontos. A campanha dos Toffees tem sido marcada pela oscilação, com 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nos últimos cinco jogos da liga, o Everton viveu uma verdadeira montanha-russa de resultados, registrando o retrospecto recente de V-D-V-V-D. Jogando diante de sua torcida, a equipe espera encontrar a regularidade necessária para brigar na parte de cima da tabela, tentando surpreender o líder do campeonato.

Líder Arsenal quer manter a ponta

Do outro lado, o Arsenal entra em campo defendendo a liderança isolada da Premier League. Com 36 pontos conquistados, fruto de uma campanha sólida de 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, os Gunners sabem que qualquer tropeço pode custar caro na corrida pelo título. O retrospecto recente é positivo, com três vitórias nos últimos cinco jogos, demonstrando a força do elenco em momentos cruciais. A equipe viaja para Liverpool com o objetivo claro de somar mais três pontos e manter a distância para os perseguidores diretos.