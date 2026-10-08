O atacante Martin Sherif, do Everton, foi punido com multa pela Federação Inglesa de Futebol (FA) pela violação das regras de apostas da entidade. O valor da sanção é de cinco mil libras (cerca de R$ 33 mil), conforme revelado pela BBC Sport.

O processo apurou a violação da Regra E1.2 da entidade, que proíbe qualquer participante do futebol profissional de realizar ou facilitar apostas na modalidade. Sherif admitiu ter realizado 61 apostas em jogos entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026.

“O jogador admitiu ter violado a Regra E1.2 da FA ao causar, permitir ou facilitar a realização de 61 apostas em partidas de futebol”, escreveu a FA em comunicado.

Histórico do jogador no futebol inglês

Nascido na Libéria, o atleta chegou às categorias de base do Everton em 2019, aos 13 anos. Em fevereiro, o atacante adquiriu rodagem profissional em empréstimo pelo Port Vale, marcando dois gols em 17 jogos na League One. Após isso, Sherif retornou ao clube de Liverpool.