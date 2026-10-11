O Crystal Palace venceu o Nottingham Forest de virada por 3 a 1 na manhã deste domingo, 11, no Selhurst Park, em Londres, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. Apesar de os visitantes abrirem o placar nos minutos iniciais e registrarem maior volume de finalizações ao longo do jogo, os donos da casa foram mais precisos para garantir a vitória.

Vantagem precoce e resposta letal

O confronto começou favorável ao Nottingham Forest, que balançou as redes logo aos três minutos com Dan Ndoye. A equipe visitante manteve maior posse de bola (57%) e arriscou mais ao ataque, somando 24 finalizações totais contra 13 do adversário.

No entanto, o Crystal Palace soube aproveitar suas oportunidades. Aos 41 minutos, Daichi Kamada empatou o duelo após assistência de Quinten Timber. A virada aconteceu ainda antes do intervalo: aos 49 minutos do primeiro tempo, Jefferson Lerma recebeu passe de Adam Wharton e colocou os mandantes em vantagem.

Eficiência define o placar

No segundo tempo, o Crystal Palace ampliou a diferença. Aos 59 minutos, Yeremy Pino marcou o terceiro gol, consolidando o placar. Mesmo acumulando oito escanteios a favor na partida e buscando o ataque, o Nottingham Forest esbarrou na precisão do adversário. Enquanto os visitantes acertaram o alvo em seis das 24 tentativas, o Crystal Palace mandou sete de seus 13 chutes na direção do gol.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Crystal Palace chega a sete pontos e ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Inglês. Já o Nottingham Forest permanece com cinco pontos e fica no 14º lugar.

O Crystal Palace volta a campo na quinta-feira, 15, contra o Lyon, pela Uefa Europa League. O Nottingham Forest joga no domingo, 18, quando enfrenta o Arsenal pelo Campeonato Inglês.