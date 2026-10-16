A saída de Ollie Watkins para o Al-Hilal por 51 milhões de libras colocou em xeque o poder de fogo do Aston Villa. Contudo, a contratação de Nicolas Jackson fortaleceu a dinâmica ofensiva da equipe montada por Unai Emery.

Qual foi o impacto tático da mudança no ataque?

A transferência de Jackson, vindo do Chelsea, ofereceu ao treinador espanhol alternativas que Watkins não entregava. O atacante senegalês entrega maior mobilidade e versatilidade tática, com movimentação frequente pelos lados de campo e participação ativa na construção das jogadas.

Enquanto o antecessor exercia um papel mais focado na finalização de área e no ataque à profundidade, o novo camisa 9 tornou a transição ofensiva do clube de Birmingham menos previsível durante a temporada da Premier League.

O que mostram os números comparativos em campo?

Essa mudança de perfil fica evidente nos números da temporada. Jackson tem média de 38,4 toques na bola e 6,8 ações dentro da grande área adversária por 90 minutos — registros que superam os 29,1 toques e 5,4 intervenções na área que Watkins sustentava antes de partir para a Arábia Saudita.

Mais participativo longe da área, o centroavante senegalês também dobra a produção da equipe em progressão com a bola. São 2,7 conduções progressivas e 1,6 drible completado por partida (com 58% de aproveitamento), contra 1,4 condução e 0,9 drible do antigo camisa 11. Essa capacidade de atrair defensores e abrir linhas de passe se reflete na criação, com Jackson gerando 3,2 ações de finalização (SCA) a cada 90 minutos, ante 2,4 de Watkins.

Mesmo com um estilo mais móvel e menos fixo entre os zagueiros, o impacto do reforço no terço final se manteve alto. Ele sustenta uma média de 3,8 finalizações totais e 2,2 chutes no alvo por confronto, compensando com volume a eficiência letal de Watkins, que finalizava menos (2,6 arremates por jogo), mas sustentava uma taxa de conversão superior a 19%.

A resposta imediata do centroavante acelerou o processo de remontagem do elenco e assegurou a competitividade do clube tanto nas disputas nacionais quanto nas competições europeias.