O Manchester City conseguiu uma crucial virada por 2 a 1 sobre o Liverpool neste domingo, 8 em Anfield, e segue firme na caça ao líder Arsenal. O clássico válido pela 25ª rodada da Premier League teve um final de jogo caótico e foi definido com um gol de pênalti do artilheiro Erling Haaland.

Antes, o Liverpool saiu na frente com um golaço de falta de Szoboszlai e o Manchester City empatou com Bernardo Silva. O gol a vitória veio em pênalti cometido pelo goleiro brasileiro Alisson no luso-brasileiro Matheus Nunes.

Com o resultado, o Manchester City foi a 50 pontos, seis atrás do líder Arsenal, que passou fácil pelo Sunderland (3 a 0) na rodada. Já o Liverpool estaciona em sexto, com 39 pontos.

O líder Arsenal vive a expectativa de tentar encerrar um jejum que dura desde 2004. Nos últimos anos, os Gunners bateram na trave, perdendo o título justamente para o City e mais recentemente para o Liverpool.

Classificação atualizada da Premier League 2025/26

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Os maiores campeões do Campeonato Inglês