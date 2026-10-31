O Chelsea fez valer o mando de campo e venceu o Manchester United por 2 a 0 na manhã deste sábado, 31, em Stamford Bridge, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Inglês 2026/27. A vitória foi construída em um segundo tempo intenso, marcado por intervenções do VAR e pela expulsão de Lisandro Martínez, que deixou os visitantes com um a menos no momento crucial da partida.
VAR em ação e placar zerado
A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio no placar, mas com um susto para os donos da casa. Aos 34 minutos, o Manchester United chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. Sob o comando do técnico Xabi Alonso, o Chelsea ditou o ritmo e manteve a maior posse de bola, que fechou o jogo na marca de 58%, mas as equipes foram para o intervalo sem alterar o marcador.
Segundo tempo letal do Chelsea e expulsão
O cenário mudou rapidamente na volta para a segunda etapa. Logo aos cinco minutos, Morgan Rogers abriu o placar para o Chelsea, contando com assistência de Romeo Lavia. A desvantagem desestabilizou o time comandado por Carrick, e a situação se agravou pouco depois. Aos 16 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor da equipe londrina. Na sequência, aos 18, Lisandro Martínez recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Cole Palmer foi para a cobrança aos 19 minutos e converteu, ampliando a vantagem.
Controle, cartões e tabela
Com 2 a 0 no placar e um jogador a mais, o Chelsea controlou as ações e chegou a ter um gol anulado pelo VAR aos 26 minutos. O Manchester United, por sua vez, abusou das faltas — foram 19 no total contra 8 do adversário — e acumulou cartões amarelos na reta final com Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo e Joshua Zirkzee. Os números finais refletiram o domínio mandante, com 18 finalizações totais contra 12 dos visitantes.
Com o resultado, o Chelsea chega a 16 pontos e assume a 4ª colocação na tabela do Campeonato Inglês, somando sua terceira vitória nos últimos cinco jogos do torneio. Já o Manchester United estaciona nos 7 pontos, amarga a 16ª posição e chega a cinco jogos sem vitória na competição. O Chelsea volta a campo no domingo, 08/11, contra o Sunderland. O Manchester United tem compromisso na terça-feira, 03/11, quando enfrenta a Roma pela UEFA Champions League.