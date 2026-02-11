A temperatura vai subir em Londres nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026. Pela 26ª rodada da Premier League, o Gtech Community Stadium será o palco de um confronto decisivo entre o ambicioso Brentford e o líder da competição, o Arsenal. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos cruciais em suas respectivas lutas na tabela.

O sonho europeu do Brentford

Sob o comando do técnico Thomas Frank, o time da casa faz uma campanha surpreendente e sólida. Ocupando a 6ª colocação com 39 pontos, o Brentford se coloca como um candidato real a uma vaga nas próximas competições continentais. A equipe soma 12 vitórias, 3 empates e 10 derrotas até o momento, buscando fazer história no clube.

A forma recente dos Bees mostra uma equipe combativa, embora oscilante. Nos últimos cinco jogos, o time alternou entre vitórias importantes e tropeços. Jogando em seus domínios e com o apoio da torcida, o objetivo é derrubar o líder para consolidar sua posição no top 6 do Campeonato Inglês e explorar qualquer instabilidade do adversário.

Arsenal defende a ponta da tabela

Do outro lado, o Arsenal de Mikel Arteta entra em campo carregando o peso e a responsabilidade de ser o 1º colocado. Com 56 pontos somados em uma campanha de 17 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, os Gunners sabem que qualquer deslize pode custar caro na corrida acirrada pelo título.

O retrospecto recente do time do norte de Londres sugere uma recuperação de fôlego. Após alguns tropeços, a equipe vem de duas vitórias consecutivas, indicando que retomou o caminho das boas atuações no momento certo da temporada. Para o Arsenal, vencer fora de casa não é apenas uma questão de somar pontos, mas de enviar uma mensagem de força aos rivais diretos pelo troféu.

Onde assistir ao jogo

Este confronto promete ser eletrizante, com o Brentford tentando impor seu ritmo em casa contra a qualidade técnica do líder. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta batalha tática, a partida terá transmissão ao vivo no Brasil através da ESPN 2 (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.