O Brentford não tomou conhecimento do Everton e construiu uma vitória imponente nesta segunda-feira, 23, no estádio Gtech Community. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, os donos da casa se impuseram desde o início, aproveitaram a vantagem numérica após uma expulsão no primeiro tempo e golearam por 4 a 0.

A postura ofensiva do Brentford rendeu frutos rapidamente. Aos 23 minutos da etapa inicial, Keane Lewis-Potter abriu o placar após receber assistência de Jaidon Anthony. Sem dar tempo para a reação do Everton, o próprio Lewis-Potter voltou a balançar as redes aos 25 minutos, ampliando a vantagem.

A situação dos visitantes, que já era complicada, tornou-se insustentável aos 40 minutos: após revisão do VAR, James Tarkowski recebeu o cartão vermelho direto, deixando o time do técnico David Moyes com um a menos antes do intervalo.

Com 72% de posse de bola e trocando 757 passes contra apenas 296 do adversário, o Brentford ditou o ritmo do segundo tempo. A equipe comandada por Keith Andrews finalizou 21 vezes na partida, exigindo três defesas do goleiro Pickford.

Aos 22 minutos da etapa final, Vitaly Janelt transformou o volume de jogo no terceiro gol, contando com mais uma assistência de Anthony. Na reta final, as substituições mantiveram o ímpeto ofensivo. Fábio Carvalho, que havia entrado na vaga de Anthony, fechou a conta após passe de Mathias Jensen.

O Brentford chegou a 17 pontos e assumiu a sexta colocação do Campeonato Inglês, ultrapassando o próprio Everton, que segue com 16 pontos e caiu para o nono lugar.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo torneio nacional. No sábado, 28, o Brentford visita o Manchester United. No domingo, 29, o Everton recebe o Liverpool para o Derby de Merseyside.