Neste sábado (7), o Arsenal recebe o Sunderland em confronto decisivo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h (horário de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres. O duelo opõe o líder isolado da competição, que busca consolidar sua vantagem, contra um visitante que almeja regularidade para se aproximar da zona de classificação europeia.

Gunners defendem a liderança

O Arsenal entra em campo carregando a responsabilidade de defender a primeira colocação da Premier League. Com 53 pontos somados em uma campanha sólida de 16 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas, os Gunners tentam afastar a instabilidade recente. Nos últimos cinco jogos, a equipe oscilou com empates contra Nottingham Forest e Liverpool, além de uma derrota para o Manchester United, mas chega motivada após vencer o Bournemouth por 3 a 2 na rodada anterior. Vencer em casa é fundamental para não dar margem aos rivais na disputa pelo título.

Sunderland busca surpreender em Londres

Do outro lado, o Sunderland ocupa a 8ª posição com 36 pontos e faz uma campanha de meio de tabela marcada pelo equilíbrio: são 9 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. A equipe visitante tenta quebrar uma sequência de altos e baixos — intercalando vitórias contra Burnley e Crystal Palace com tropeços diante de West Ham e Brentford. O último encontro entre as duas equipes terminou em um empate por 2 a 2, retrospecto que serve de motivação para os Black Cats tentarem surpreender o líder em seus domínios.

Onde assistir a Arsenal x Sunderland

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+. Nos Estados Unidos, a cobertura será realizada pelas plataformas da NBC, incluindo Peacock e USA Network.