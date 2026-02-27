Um dos maiores clássicos de Londres promete agitar a 28ª rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, 1º, o líder Arsenal recebe o Chelsea no Emirates Stadium, às 13h30 (de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos cruciais da temporada, com os donos da casa defendendo a ponta da tabela e os visitantes lutando para ingressar na zona de classificação para a próxima Champions League.

Cenário do confronto: Título vs. G4

O duelo é cercado de grande expectativa e possui implicações diretas na parte superior da tabela. Para o Arsenal, a partida é um passo fundamental na busca pelo título da Premier League, conquista que não ocorre desde 2004.

A equipe comandada por Mikel Arteta entra em campo pressionada para manter a vantagem sobre o Manchester City, seu principal perseguidor. Jogando em seus domínios, onde venceu 77% das partidas nesta temporada, os Gunners são apontados como favoritos pela imprensa local, mas enfrentam a incerteza sobre a condição física de Bukayo Saka, que deixou o último jogo com dores no tornozelo.

Do outro lado, o Chelsea encara o clássico como um teste de fogo e uma oportunidade de afirmação. Sob o comando do técnico Liam Rosenior, os Blues buscam maior consistência para garantir uma vaga no G4. Apesar de uma sequência recente de invencibilidade, o time vem de dois empates em casa e tem sofrido com erros defensivos nos minutos finais das partidas. A estratégia de Rosenior deve focar em explorar a pressão psicológica sobre o rival para tentar surpreender no Emirates.

Momento das equipes

O Arsenal lidera a competição com uma campanha sólida de 61 pontos, somando 18 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. A equipe defende uma sequência de cinco jogos sem perder na liga, apoiada na eficiência de seu sistema defensivo e na força de seu ataque.

Já o Chelsea ocupa a 5ª posição com 45 pontos (12 vitórias, 9 empates e 6 derrotas). Vivendo um momento de ascensão, o time de Stamford Bridge acumula seis jogos de invencibilidade na competição e tenta encurtar a distância para o pelotão de frente, visando o retorno à elite do futebol europeu.

Onde assistir ao clássico

Para os torcedores que desejam acompanhar o embate decisivo, a partida terá ampla cobertura no Brasil. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN 2 (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming Disney+.