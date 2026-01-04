O Arsenal ampliou vantagem na liderança da Premier League, ao vencer o Bournemouth por 3 a 2, fora de casa, e se beneficiar do empate do Manchester City com o Chelsea por 1 a 1. Com isso, o time londrino chegou a 48 pontos e abriu seis de frente para os principais perseguidores, City e Aston Villa, que têm 42.

A equipe de Mikel Arteta soma 15 vitórias em 20 jogos e sustenta a melhor defesa do campeonato, com apenas 14 gols sofridos. O desempenho consistente permite ao Arsenal sonhar com um título inglês após 22 anos.

Manchester City e Aston Villa aparecem empatados na segunda colocação. O City, apesar de ter o melhor ataque da liga, com 44 gols marcados, desperdiçou a chance de manter a diferença ao tropeçar em casa.

O Aston Villa, por sua vez, venceu o Nottingham Forest por 3 a 1 e mantém campanha sólida.

O Liverpool ocupa a quarta posição, com 34 pontos, após empatar por 2 a 2 com o Fulham. Logo atrás, Chelsea e Manchester United dividem a quinta e a sexta colocações, ambos com 31 pontos.

Na parte inferior, Tottenham e Crystal Palace estacionaram nos 27 pontos. A zona de rebaixamento é formada por West Ham, Burnley e Wolverhampton. O Wolves, apesar da vitória por 3 a 0 sobre o West Ham, segue na lanterna, com apenas seis pontos em 20 rodadas.

Classificação da Premier League 2025/26