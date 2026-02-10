West Ham e Manchester United empataram em 1 a 1, nesta terça-feira, 10, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo no Estádio Olímpico de Londres impediu os Red Devils de completarem a quinta vitória consecutiva do Manchester United, o que também impediu o cumprimento de uma promessa pública feita pelo torcedor Frank Illet.

Viralizado em suas redes sociais pela meta, Illet decidiu, em outubro de 2024, não cortar o cabelo até o clube alcançar cinco vitórias seguidas. Essa “missão” se tornou um conteúdo digital em suas redes sociais, especialmente pelo aspecto capilar de Frank, que antes utilizava corte baixo e, hoje, tem fios muito longos.