O futuro de Bruno Guimarães no Newcastle United ganhou novos capítulos após o empresário do meio-campista, Alexis Malavolta, reagir publicamente a rumores que ligavam o jogador ao Manchester United. A manifestação ocorre em um momento de incerteza sobre a permanência do capitão nos Magpies.

Post enigmático

Na noite de 23 de março de 2026, Alexis Malavolta publicou apenas um ponto de interrogação (“?”) em sua conta oficial no X. A postagem foi interpretada por torcedores e pela mídia especializada como um desmentido ou sinal de perplexidade diante de notícias de que o jogador teria aceitado termos pessoais com o clube de Manchester.

De acordo com informações do portal FourFourTwo, a reação do agente sugere um questionamento à veracidade dos boatos. Apesar do caráter enigmático, o gesto serviu para acalmar parte da torcida do Newcastle, que teme perder seu principal pilar no meio-campo para um rival direto na Inglaterra.

A postura do Newcastle e a situação contratual do jogador

O Newcastle United informou oficialmente que não tem conhecimento de quaisquer negociações em andamento e pretende manter o jogador em seu elenco. O clube inglês sente-se protegido contratualmente, uma vez que a cláusula de rescisão de £100 milhões (aproximadamente R$ 705 milhões) que constava no vínculo anterior de Bruno Guimarães expirou em junho de 2024, dando à diretoria controle total sobre os valores de uma eventual venda.

Desempenho de Bruno Guimarães na temporada 2025/26

Jogos na temporada atual: 23

Gols marcados: 9

Assistências: 5

Total de partidas pelo Newcastle: 189

Bastidores do mercado

Embora o agente tenha reagido de forma cética nas redes sociais, o jornalista Fabrizio Romano afirmou que reuniões entre os representantes de Bruno e o Manchester United ocorreram semanas antes da postagem. O interesse dos Red Devils é concreto, mas o Newcastle não demonstra disposição para facilitar a saída de seu capitão sem uma compensação financeira massiva.