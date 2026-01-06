O clima nos bastidores do Real Madrid voltou a ser pauta na imprensa espanhola. Durante a vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, no último domingo, 4, as câmeras da emissora Movistar+ flagraram um momento de irritação de Vinicius Júnior com um de seus companheiros, o atacante Gonzalo García.

Mesmo com o resultado positivo, a tensão foi visível no gramado do estádio Municipal de Butarque. O flagrante ocorreu no segundo tempo, após um contra-ataque desperdiçado.

Segundo a leitura labial feita pela TV espanhola, Vini Jr. gesticulou incansavelmente em direção a García após não receber a bola em uma jogada clara de gol. Em seguida, desabafou com o técnico Xabi Alonso.

“Assim é impossível. É f… Eles têm que tocar a bola. Aqui todo mundo quer driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma”, disse.

A irritação reflete o início de uma temporada conturbada para o jogador. O camisa 7 vive um de seus maiores jejuns de gols desde que se tornou protagonista no clube – 15 jogos -, o que tem gerado vaias no Bernabéu. Em jogos recentes em casa, parte da torcida demonstrou impaciência com erros de tomada de decisão do atacante.

Coincidentemente, o desabafo ocorre na mesma semana em que o Chelsea prepara uma oferta bilionária para tirar o jogador de Madri, o que aumenta as especulações em torno de seu futuro.

Analistas do programa espanhol El Chiringuito de Jugones sugerem que a falta de um “camisa 9” de ofício clássico tem forçado Vinicius e Mbappé a dividirem o mesmo espaço na ponta esquerda, o que sobrecarrega o sistema e gera atritos quando as jogadas não fluem. O brasileiro foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo.