O mercado de transferências europeu pode alcançar uma nova marca histórica. Segundo o jornal britânico The Guardian, o Chelsea colocou Vinicius Júnior, do Real Madrid, como o alvo número um para reforçar seu elenco. A proposta que deve ser formalizada aos espanhóis girará em torno de 135 milhões de libras (R$ 988 milhões).

O interesse do Chelsea não envolve apenas questões financeiras, mas estratégicas. A publicação aponta que o clube londrino acredita que este é o momento de “vulnerabilidade” do jogador na Espanha e que três fatores sustentam a tese para um avanço nas negociações.

O primeiro deles é a relação do jogador com a torcida. Recentemente, Vini Jr. foi alvo de vaias por parte de uma ala merengue no Santiago Bernabéu, mesmo após uma vitória expressiva sobre o Betis. O jogador vive um jejum incomum de gols e tem admitido publicamente que seu rendimento está abaixo do esperado.

Outro ponto importante é o impasse para a renovação de seu contrato. Embora o vínculo atual vá até junho de 2027, as conversas para uma extensão estagnaram. O estafe do brasileiro estaria buscando um patamar salarial equivalente ao de Kylian Mbappé.

Além disso, pesam os rumores uma “falta de sintonia” entre a metodologia do técnico Xabi Alonso e o estilo de jogo do camisa 7. Se concretizada, a transferência de Vini Jr. superaria com folga os 121 milhões de euros pagos pelo próprio Chelsea por Enzo Fernández.

Enquanto a proposta oficial não chega à mesa de Florentino Pérez, Vinicius Júnior segue focado nos compromissos do Real Madrid, mas o “assédio” londrino já é o principal assunto nos bastidores do futebol mundial.