O atacante Rodrygo deu mais um passo em sua recuperação ao voltar a treinar com o elenco do Real Madrid. Afastado dos gramados desde março de 2026, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito, o brasileiro chamou a atenção ao compartilhar nas redes sociais um momento de habilidade durante atividade no CT do clube espanhol.

Repercussão do retorno e lance de efeito

De acordo com o jornal espanhol AS, a desenvoltura do atacante nos trabalhos na Cidade Real Madrid, em Valdebebas, provocou grande entusiasmo entre a torcida merengue. O veículo repercutiu o vídeo postado pelo atacante e classificou o retorno aos gramados praticamente como um “novo reforço” para a sequência da temporada da equipe.

Recuperação gradual após cirurgia no joelho

A reintegração de Rodrygo aos trabalhos coletivos ocorre após meses de exercícios intensivos de fisioterapia e fortalecimento muscular sob orientação do departamento médico. No fim de setembro, o jogador já havia iniciado atividades com bola no campo em sessões individualizadas, aumentando a carga de esforço gradativamente até receber autorização para participar das movimentações com os companheiros.

Com o avanço clínico do camisa 11, a comissão técnica de José Mourinho ganha uma peça de peso para recompor as opções de ataque. Embora o Real Madrid mantenha cautela com os prazos competitivos para evitar riscos de recaída, o progresso do atleta anima o clube, que planeja seu retorno aos jogos oficiais na reta final de 2026.