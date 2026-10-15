O atacante Raphinha avançou na recuperação física e voltou a treinar com o elenco do Barcelona. O jogador participou de parte da atividade coletiva nesta quinta-feira, 15, e vive a expectativa de voltar a ser relacionado para a partida contra o Betis, que acontece neste sábado, 17.

Avanço na recuperação

Raphinha estava afastado dos gramados devido a uma lesão sofrida enquanto defendia a seleção brasileira no período internacional. Após cumprir semanas de trabalhos específicos e aumento progressivo de carga com a preparação física, o ponta realizou parte dos exercícios no mesmo ritmo do restante do grupo. As informações são do Diario As, da Espanha.

A definição sobre a presença do atleta na lista de relacionados depende de suas respostas físicas e da avaliação final do departamento médico. O clube mantém cautela para evitar recaídas musculares antes de uma sequência decisiva, embora o presidente Joan Laporta tivesse apontado anteriormente o duelo contra o Paris Saint-Germain como momento ideal para o retorno.

Impacto no elenco

Além de Raphinha, o técnico Hansi Flick conta com a volta iminente do meio-campista Frenkie de Jong. O jogador holandês treina com o grupo há mais de uma semana e aguarda apenas a liberação médica formal para ser relacionado para o confronto no estádio Benito Villamarín.

O retorno gradual dos titulares reforça o planejamento da comissão técnica antes de compromissos importantes no calendário europeu e nacional, que incluem confrontos diante do Paris Saint-Germain e o clássico contra o Real Madrid.