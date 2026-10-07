O futuro de Kylian Mbappé no Real Madrid virou tema de debate na imprensa europeia. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Daniel Riolo, do RMC Sport, canal francês, declarou que não descarta uma saída do atacante do clube espanhol ao final da temporada.

O que motivou as dúvidas sobre a permanência de Mbappé?

De acordo com a repercussão da imprensa francesa e espanhola, a avaliação surgiu a partir de questionamentos sobre a motivação atual do atleta e atitudes recentes de seu entorno. Riolo citou episódios extracampo, como viagens particulares a Paris e à Suíça, além de aparições públicas fora da rotina padrão do atacante.

O comentarista também apontou incômodo com a ausência do jogador em compromissos públicos do futebol francês no Stade de France, avaliando que a sequência de atitudes reflete um momento delicado nos bastidores.

Qual é o cenário de desgaste mental enfrentado pelo atacante?

Além da adaptação esportiva, o jornalista francês mencionou que o atleta estaria enfrentando desgaste mental associado a cobranças da vida pessoal, peso de expectativas externas e processos comerciais, incluindo transições de patrocinadores.

Ainda segundo a apuração de Riolo, a atuação do entorno do jogador diante dos acontecimentos recentes foi colocada sob análise, alimentando incertezas sobre a estabilidade de sua permanência a longo prazo no clube merengue.

Mbappé não se manifesta

Do lado do jogador, Mbappé nunca se posicionou sobre uma possível saída do Real Madrid e suas declarações reforçam o desejo de continuar no clube espanhol. Em campo, apesar de ainda não ter conquistado títulos, o atacante tem números individuais relevantes. Na última temporada, foram 44 jogos, 42 gols e seis assistências. Média de participação direta em gols de 1,09. Neste ano, já são oito gols e três assistências em oito partidas.