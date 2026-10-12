O técnico do Barcelona, Hansi Flick, elogiou publicamente o atacante brasileiro Gabriel Jesus durante entrevista coletiva concedida em Istambul, na Turquia. O time catalão enfrenta o Galatasaray nesta terça-feira, dia 13, pela Liga dos Campeões.

Ao ser questionado sobre o desempenho do jogador no clube blaugrana, o comandante alemão destacou a rápida ambientação do camisa 9 e a contribuição imediata aos treinamentos e partidas da equipe.

“Gabriel Jesus foi uma pequena surpresa”, declarou Flick em coletiva antes da partida. O treinador completou ressaltando que a entrega e o dinamismo do atacante facilitaram a integração ao modelo tático.

Opção ofensiva para o duelo na Turquia

Flick evitou antecipar a formação inicial que entrará em campo no confronto europeu, mas garantiu que o atacante está em plenas condições de atuar e disputar minutos decisivos em Istambul.

“Claro que ele está pronto para jogar. Se ele jogar, o que ainda não sabemos, decidiremos depois do treino. Estamos muito felizes com ele; foi uma surpresa, temos que admitir. A atitude dele é fantástica e ele é um grande jogador.”, completou o alemão.