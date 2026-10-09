O treinador do Barcelona, Hansi Flick, elogiou o momento de Lamine Yamal em entrevista coletiva antes do confronto diante do Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O atacante retornou aos trabalhos no clube catalão após defender a seleção espanhola durante o período internacional e, segundo Flick, está no caminho para ser eleito Bola de Ouro ao final do mês.

Apesar da sequência recente de partidas pela seleção nacional, Hansi Flick indicou que Lamine tem condições de atuar e pontuou a capacidade física dos atletas mais novos do elenco catalão.

“O nível dele é fantástico, também com a Espanha. Eu o vi em Londres, estive lá. É preciso pensar nos jogadores sob um ponto de vista diferente. Cubarsí e Lamine são jovens e se recuperam mais rápido. Se jogar 60 ou 70 minutos é bom, embora ele queira jogar tudo”, afirmou Hansi Flick em entrevista coletiva.

Lamine favorito à Bola de Ouro?

Além de abordar a minutagem do camisa 10 blaugrana, o comandante alemão ressaltou a dedicação e o foco do atleta nos treinamentos diários, colocando-o no topo do cenário internacional.

“Será o melhor jogador do mundo, se já não for. Com sua atitude, sua mentalidade, sua vontade de melhorar a cada dia… Essa é a mentalidade correta. No momento ele está nesse caminho e estou muito feliz”, completou o treinador em entrevista coletiva.

A definição dos vencedores da Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista France Football acontece no dia 26 de outubro, em Londres. Além de Yamal, concorrem com boas chances Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembelé (PSG), Rodri (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique) e Lionel Messi (Inter Miami).