A provável escolha do árbitro Alejandro Hernández Hernández para apitar o clássico entre Real Madrid e Barcelona, marcado para o dia 25 de outubro, já movimenta os bastidores do futebol espanhol. Segundo o jornalista Roberto Gómez, no programa La Tribu, da Radio Marca, mesmo que a escala ainda tenha sido divulgada, a possibilidade foi recebida com descontentamento

Qual é o histórico do árbitro nos confrontos diretos?

Com 43 anos, o árbitro espanhol acumula ampla bagagem no duelo. Caso a escala seja confirmada oficialmente, esta será a sétima vez em que ele atuará como árbitro principal do clássico espanhol. Em Él Clássicos apitados pelo árbitro, a vantagem é catalã: são três vitórias do Barcelona, dois empates e apenas um triunfo do Real Madrid nos seis jogos anteriores.

A única vitória madridista dirigida pelo juiz ocorreu na temporada 2015/16, quando o time da capital venceu por 2 a 1 fora de casa. Em contrapartida, as partidas mais recentes reacenderam as queixas de dirigentes e torcedores madridistas em relação aos critérios disciplinares adotados em campo.

O histórico de decisões em edições passadas do confronto mantém a arbitragem no centro das discussões na capital espanhola. O descontentamento com a tendência estatística desfavorável e episódios contestados no retrospecto recente motivam o clima de pressão antes mesmo da publicação da escala formal pela Federação Espanhola de Futebol.