O Valencia empatou por 1 a 1 com o Osasuna na manhã deste domingo, 29, no estádio Mestalla, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. O confronto foi decidido no segundo tempo por jogadores que saíram do banco de reservas, com Rubén García marcando para os visitantes e Hugo Duro igualando o marcador para os donos da casa.
Reservas decidem no segundo tempo
Após um primeiro tempo sem gols, marcado por duas advertências com cartão amarelo para o Valencia e uma para o Osasuna, as redes balançaram na etapa final graças às substituições. Aos 13 minutos, Rubén García entrou na equipe visitante e, aos 18, abriu o placar aproveitando a assistência de Raul Moro.
A resposta do Valencia veio na mesma moeda. Aos 23 minutos, o técnico Aguirre promoveu as entradas de Hugo Duro e David Otorbi Ejededawe. Aos 29, a dupla funcionou: Otorbi deu o passe para Duro marcar e deixar tudo igual.
Equilíbrio e gol anulado no fim
A partida refletiu o equilíbrio nos números, com 12 finalizações para cada lado. O Valencia teve 55% de posse de bola e viu seu goleiro, Dimitrievski, fazer três defesas, enquanto Sergio Herrera, do Osasuna, registrou duas intervenções.
Na reta final, aos 43 minutos, o Osasuna chegou a balançar a rede novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.
O jogo terminou com quatro cartões amarelos para o time da casa e dois para os visitantes.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, o Valencia está em 16º colocado, com 13 pontos. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Osasuna está em 11º colocado, com 16 pontos, e um balanço recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 6, pelo Campeonato Espanhol. O Valencia visita o Getafe, enquanto o Osasuna recebe o Elche.