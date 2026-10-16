O Deportivo La Coruña e o Levante empataram em 1 a 1 na tarde desta sexta-feira, no estádio Riazor, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Em um confronto onde os visitantes tiveram leve superioridade na posse de bola (54%), os donos da casa foram ligeiramente mais incisivos nas finalizações, mas o placar refletiu o equilíbrio do duelo, decidido apenas na segunda etapa.

Placar zerado e equilíbrio inicial

O primeiro tempo foi marcado por muita disputa e poucas alterações no placar. O técnico Antonio Hidalgo armou o Deportivo em um 4-4-2, enquanto Luís Castro mandou o Levante a campo no 4-3-3.

A etapa inicial terminou sem gols, com um cartão amarelo para o Levante, recebido por Iván Romero aos 33 minutos, e um para o Deportivo La Coruña, aplicado a Luismi Cruz aos 42 minutos. Ao longo do jogo, o embate se mostraria faltoso, com 17 infrações cometidas pelos mandantes e 12 pelos visitantes.

Gols e impacto do banco de reservas

A rede finalmente balançou no segundo tempo. Aos 63 minutos, logo após o Deportivo processar suas primeiras substituições, Bil Nsongo encontrou o caminho do gol e colocou os donos da casa em vantagem.

A resposta do Levante veio do banco de reservas. Aos 69 minutos, Petar Ratkov entrou na vaga de Oriol Rey. A alteração surtiu efeito aos 82 minutos, quando Ratkov deu a assistência para Daniel Requena Sánchez marcar o gol de empate.

Os goleiros também trabalharam na partida: Leo Román, do La Coruña, fez três defesas, enquanto M. Ryan, do Levante, foi exigido em quatro oportunidades para evitar novos gols dos mandantes. Na reta final, Adrián de la Fuente Barquilla (Levante) e Adria Altimira (Deportivo) ainda receberam cartões amarelos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, ambas as equipes mantêm um retrospecto recente de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. O Deportivo La Coruña chega aos 11 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela de classificação. Já o Levante soma agora sete pontos em oito partidas disputadas, amargando a 17ª posição.

O La Coruña volta a campo no sábado, 24, contra o Atl. de Madrid, fora de casa. O Levante joga na quarta-feira, 21, quando recebe o Athletic Bilbao, também pelo Campeonato Espanhol.