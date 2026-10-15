O Barcelona apresentou oficialmente o uniforme especial que utilizará no clássico diante do Real Madrid. A camisa faz parte das ações promovidas pelo patrocinador máster do time espanhol, o streaming de música Spotify. A peça exclusiva traz uma criação desenvolvida pelo músico norte-americano Tyler, The Creator.

Como é o modelo e quando será a estreia?

O destaque visual do uniforme fica por conta da inscrição “GOLF” estampada no espaço principal, remetendo diretamente à marca de vestuário GOLF WANG, fundada pelo artista norte-americano.

A primeira utilização da camisa em campo não ocorrerá com a equipe masculina. O modelo estreará no duelo da equipe feminina diante do Granada, marcado para 24 de outubro, na véspera do clássico espanhol.

Qual é o valor comercial da edição limitada?

A edição limitada tem valor comercial de 500 euros. A quantia expressiva cobrada pelo item voltado a colecionadores causou surpresa imediata no mercado esportivo. Além da camisa de jogo, outras peças voltadas para o streetwear foram lançadas na coleção.

O clube sempre usa os clássicos com o Real Madrid para lançar as ações comerciais e valorizar ainda mais o status de exclusividade, além de promover mais alcance com as parcerias.

Outros artistas que já estamparam a camisa do Barcelona

Além de Tyler, The Creator, outros artistas já estamparam suas marcas na parte mais nobre de patrocínio do uniforme blaugrana. A última foi a cantora a atriz Olivia Rodrigo, que expôs a logo da sua marca.

Antes de Olivia Rodrigo, as bandas Rolling Stones e Coldplay, além dos cantores Drake, Rosalía, Karol G e Travis Scott também fecharam parcerias comerciais com Spotify e Barcelona para aparecerem na camisa do Barcelona.

Veja o vídeo de lançamento e fotos oficiais das peças