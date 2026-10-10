O Barcelona manteve o aproveitamento perfeito no Campeonato Espanhol ao derrotar o Getafe por 3 a 0 na tarde deste sábado, 10, no Spotify Camp Nou. Em duelo válido pela oitava rodada, a equipe catalã impôs um domínio absoluto desde o apito inicial, construindo o placar com gols de Anthony Gordon, Gabriel Jesus e Jules Koundé. Com o resultado, o time da casa chega aos 24 pontos e segue isolado na primeira colocação da tabela.

Início avassalador e controle absoluto

Apoiado por um estádio lotado, o Barcelona não deu tempo para o adversário respirar. Logo aos dois minutos, Anthony Gordon dominou na entrada da área, limpou a zaga e finalizou; a bola desviou antes de balançar as redes.

O gol cedo ditou o ritmo da primeira etapa, marcada por impressionantes 85% de posse de bola catalã nos minutos iniciais. O Getafe, recuado em um esquema 5-4-1, mal conseguia passar do meio-campo e via seu goleiro, David Soria, trabalhar para evitar um prejuízo maior em investidas de Dani Olmo e Gavi.

Brilho de Gabriel Jesus amplia a vantagem

A superioridade dos donos da casa se transformou no segundo gol aos 30 minutos, graças a uma jogada individual de Gabriel Jesus. O atacante brasileiro fez um desarme preciso na entrada da área, avançou, livrou-se da marcação e concluiu com categoria para ampliar.

O Getafe tentou responder em arremate de Iván Azón, mas Joan García agarrou sem dar rebote na única finalização certa dos visitantes em todo o jogo.

Pressão mantida e números finais

Na volta do intervalo, a postura tática das equipes não mudou. O Barcelona seguiu pressionando e acumulando chances, terminando a partida com 83% de posse de bola e 22 finalizações totais, contra apenas quatro do Getafe.

Aos 28 minutos do segundo tempo, Lamine Yamal, que já havia levado perigo em lances individuais, deu uma assistência preciosa na entrada da pequena área para Jules Koundé. O defensor concluiu para o fundo do gol, e o tento foi confirmado após o árbitro ouvir o VAR, selando o 3 a 0.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com a oitava vitória em oito jogos, o Barcelona atinge os 24 pontos e consolida 100% de aproveitamento no topo da classificação. Já o Getafe permanece com oito pontos, ocupando a 13ª colocação após registrar sua quarta derrota no torneio.

As duas equipes agora voltam suas atenções para as competições europeias. Na terça-feira, 13, o Barcelona visita o Galatasaray pela Uefa Champions League 2026/27, antes de encarar o Betis no sábado, 17, pelo Campeonato Espanhol. O Getafe joga na quinta-feira, 15, contra o Universitatea Craiova, pela Uefa Conference League 2026/27, e recebe o Rayo Vallecano na segunda-feira seguinte, 19, pelo torneio nacional.