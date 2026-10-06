O Barcelona definiu as próximas prioridades para a extensão de vínculos contratuais após assinar a renovação do atacante Raphinha até 2030. De acordo com a imprensa espanhola, o clube catalão já definiu os novos alvos. A equipe mira nos jovens formados nas categorias de base para assegurar estabilidade esportiva e proteger seus ativos no mercado.

Quais atletas estão na lista de prioridades do Barcelona?

O planejamento liderado pela diretoria esportiva aponta o lateral Gerard Martín e o meio-campista Brian Fariñas como alvos imediatos para assinatura de novos termos. Paralelamente, as conversas envolvendo o volante Marc Bernal e o lateral Xavi Espart seguem ativas nos bastidores.

Antes dessas tratativas, o time blaugrana já havia concluído com sucesso a renovação de contrato do atacante Hamza Abdelkarim. A estratégia busca antecipar o término dos vínculos das promessas de La Masia que começam a receber oportunidades ou se destacam nas divisões inferiores.

Qual é o impacto no trabalho de Hansi Flick?

As negociações ocorrem em meio a um momento positivo sob a liderança do treinador Hansi Flick. Com calendário exigente na temporada europeia, a cúpula do clube prioriza oferecer tranquilidade ao elenco profissional, consolidando a transição de talentos formados internamente sem onerar o orçamento com contratações de reposição imediata.