A negociação entre Nico Williams e o Barcelona foi uma das maiores novelas do mercado de transferências nos últimos anos. O empresário do jogador, Félix Tainta, em entrevista ao podcast Los Fulanos, relembrou os bastidores das tratativas ocorridas após a Eurocopa de 2024 e expôs os motivos que travaram a transferência do ponta do Athletic Bilbao.

De acordo com o agente, a possibilidade de mudança foi avaliada pelo atacante, mas a diretoria de Bilbau foi mantida a par das conversas. Tainta contextualizou as aspirações de carreira do atleta e mencionou as dificuldades esportivas do time basco em disputas de grande porte.

“Conversamos com o Barça. Logicamente o Athletic sabia disso porque eu os informei em todos os momentos sobre como estava a situação, apesar de o Athletic estar chateado com o Barça por causa de suas atitudes. […] O Nico tinha a ideia de poder sair, é ambicioso, e no Athletic você sabe as limitações que tem, sabe que não vai ganhar uma Liga dos Campeões, talvez uma Liga…”, afirmou Félix Tainta, agente de Nico Williams, em entrevista ao podcast Los Fulanos.

O que travou o acordo?

Além dos atritos institucionais, a viabilidade regulatória da operação pesou decisivamente. Em razão das restrições financeiras e das regras de teto salarial vigentes na liga espanhola, o clube catalão não ofereceu segurança jurídica para a inscrição tempestiva do ponta.

“Chega um momento na negociação em que o Nico não pode ficar sem jogar. O Nico é um Fórmula 1 e, se eu vou à sua casa, não tenho que engolir o seu problema, e foi assim que fiz o Barça ver a situação. A partir daí, decidimos que se não houvesse certas garantias não podíamos nos arriscar”, declarou Félix Tainta ao podcast Los Fulanos.

Sem as condições exigidas por seu representante, a permanência no clube basco acabou confirmada para manter a regularidade esportiva do jogador.