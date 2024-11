Yuri Alberto sonha com Europa e não descarta saída do Corinthians em 2025

Durou apenas seis meses e 15 jogos a passagem de Yuri Alberto pelo futebol europeu, mais especificamente no Zenit-RUS. Vendido em janeiro de 2022 pelo Internacional por 25 milhões de euros (R$ 150,5 milhões), o jogador retornou já em junho ao Brasil, para o Corinthians, mas ainda mantém vivo o sonho voltar ao Velho Continente. Em entrevista à PLACAR, o camisa 9 disse que gostaria de discutir com o clube uma saída em caso de proposta na próxima janela de transferências. O contrato vai até dezembro de 2027.

“Eu coloquei na minha cabeça nesses últimos meses que vou viver um dia após o outro. Estou muito feliz aqui (no Corinthians), mas se aparecer uma proposta que seja positiva para mim e para o Corinthians e entrarmos em um acordo para que a venda aconteça, beleza. Se não tiver, estou feliz também. Vou continuar me esforçando ao máximo, como tem sido nos últimos jogos. Eu tenho um sonho e creio que quanto mais tempo ficar aqui, mais maduro estarei para poder vivê-lo melhor maneira”, disse Yuri Alberto, que tem tatuado em um dos braços o símbolo da Champions League, principal competição de clubes do continente.

Autor de 25 gols na temporada, a melhor marca da carreira, o jogador também contou mais detalhes sobre a tentativa de deixar o clube na última janela de transferências. Desconfortável com vaias e críticas, ele chegou a conversar com o agente sobre a saída.

“Sou sempre muito sincero nas entrevistas que eu dou. Me perguntaram em uma zona mista sobre [a proposta], falei que era verdade. Estava em um momento de fragilidade muito grande, passando por humilhação. No aquecimento eu fazia um gol e a torcida comemorava como se fosse gol em jogo. Aquilo para mim isso já era uma chacota, me sentia muito incomodado. E quando errava, vaiavam, o que também me deixava muito desconfortável. A torcida faz a parte dela, mas pegaram bastante pesado e eu pensei em sair, sim”, explicou.

“Quando chegou uma proposta eu falei para o meu empresário: ‘cara, acho que meu ciclo aqui acabou. Não tenho mais forças de voltar a ser aquele Yuri que se entrega em campo, que qualquer ‘meia bola’ é dele, que faz o máximo pelo grupo, que aos 90 minutos ainda está dando um baita pique’. Foi um momento de fragilidade minha e da minha família porque passamos por uma humilhação muito grande. Eu queria, sim, ter ido embora, mas são os planos de Deus na minha vida”, completou.

Em recente entrevista ao Poropopod, podcast do Corinthians, o presidente Augusto Melo assegurou que o atleta continuará na próxima temporada. “Saindo de onde? Não tem isso, não. A gente conta muito com ele no projeto de 2025, é uma peça fundamental. Não sei de onde tiraram isso. Ele continua, ao contrário do que estão dizendo, não sai ninguém”, explicou o dirigiente.

Em setembro, Yuri chegou a ficar animado com uma proposta do Southampton, hoje atual penúltimo olocado na Premier League. Na ocasião, os ingleses ofertaram ao Timão um empréstimo com opção de compra, o que não agradou a diretoria. Em setembro, o jogador disse que a proposta foi negada antes mesmo de perguntarem se aceitaria.

A possibilidade de uma nova investida foi encerrada por conta de uma cirurgia de emergência para a retidada da vesícula. À PLACAR, ele contou bastidores curiosos dizendo que ainda grogue da anestesia gritou: “mas e a janela?”, preocupado com o fechamento da janela de transferências.

“Estava meio grogue ainda, me recuperando depois de voltar da endoscopia. Quando o médico falou da necessidade cirúrgica, gritei: ‘Quê? Mas e a janela [de transferências]?’”, lembrou, aos risos. O pai o repreendeu imediatamente. “Murchei na hora, mas se eu tivesse ido não estaria dando a volta por cima e vivendo esse momento especial no Corinthians”.

Na Rússia, ele atribuiu a passagem curta a guerra do país contra a Ucrânia: “me sentia desconfortável de estar lá a não poder levar minha filha para me visitar. Voos que demoravam uma hora, duravam cinco. Tinha que fazer desvios de rota”, lembrou. No período, o atacante marcou seis gols, contribuiu com três assistências e conquistou o título da Premier League russa, a principal divisão do país.

Capa da edição de novembro de PLACAR, Yuri abriu as portas de sua casa, em São José dos Campos, para contar como superou este e outros memes, a desconfiança de torcedores e o polêmico episódio em que foi chamado de burro pelo então técnico corintiano Mano Menezes. Durante a conversa de quase uma hora, citou por diversas vezes as palavras “humilhação” e “resiliência”. Também falou sobre seu desejo de retornar à seleção brasileira, a importância da saúde mental, os memes e outros assuntos.

