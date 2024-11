O torcedor do Corinthians já pode ajudar seu clube a quitar a Neo Química Arena. Nesta quinta-feira, 27, o tão sonhado projeto organizado pelos Gaviões da Fiel saiu do papel e o código para o Pix foi liberado para a “vaquinha”. O Timão tem uma dívida de R$ 710 milhões com a Caixa.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais. Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A Fiel Torcida poderá ajudar no financiamento do estádio depositando na conta Pix disponível no site www.doearenacorinthians.com.br

Ainda nesta quinta-feira, em coletiva, o goleiro Hugo Souza se comprometeu a ajudar: “Vou ser um dos primeiros. Quero lançar, vou fazer o Pix. Isso mostra o que é o Corinthians. O tamanho do Corinthians e porque ser o time do povo. Essa frase é explicada nesta ação, acho que nenhum clube do Brasil faria isso. Isso é amor ao clube, amor à camisa, amor à instituição e só vi isso desta forma aqui”.

Publicidade

O acordo entre Corinthians, Caixa e Gaviões da Fiel foi assinado na última segunda-feira. A expectativa dos torcedores é de quitar todo o financiamento, que está em 710 milhões de reais. Para isso, de acordo com a página Timão Números, a meta será alcançada se 2.8 milhões de torcedores participarem – o que representa apenas 8% da Fiel Torcida.

A Neo Química Arena terá um memorial com o nome de todos que doarem, incluindo ex-jogadores.

A campanha de arrecadação terá duração de seis meses. Caso a meta seja atingida e o estádio quitado de forma antecipada, a arrecadação será interrompida.