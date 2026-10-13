Dezoito torcedores do Fortaleza foram conduzidos ao 13º Distrito Policial após tentarem invadir a área restrita dos vestiários da Arena Castelão. O tumulto aconteceu no último domingo, 12, após o empate por 2 a 2 contra o CRB pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como começou a confusão no estádio

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência teve início quando integrantes do grupo ultrapassaram as grades de contenção instaladas para isolar o público. Em seguida, os envolvidos tentaram quebrar uma porta de vidro que dá acesso direto à circulação interna e aos vestiários dos jogadores.

Equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) atuaram de imediato para isolar o perímetro, conter o avanço do grupo e restabelecer a segurança nas dependências da arena esportiva.

Após serem contidos pela polícia, os 18 torcedores foram levados à delegacia plantonista para a formalização do procedimento cabível pelas autoridades policiais. Não houve registro oficial de feridos com gravidade no confronto.

Cenário na reta final da Série B

O incidente ocorreu em um momento de pressão esportiva pela reta decisiva da competição nacional. O clube cearense está em quarto lugar na segunda divisão, a três pontos da zona de promoção direta à Série A.