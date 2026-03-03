A demissão de Filipe Luís do Flamengo, logo após uma vitória por 8 a 0 e classificação à final do Campeonato Carioca, pegou o próprio treinador e os atletas na Gávea de surpresa. Além disso, engrossou a lista de saídas desde que o ídolo Jorge Jesus pediu para deixar o clube em 2020.

Desde então, o Flamengo teve nove técnicos efetivos: Domenec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Tite e Filipe Luís. Quem conquistou mais títulos foi justamente Filipe Luís, o único a completar uma temporada inteira (2025) no comando rubro-negro.

Esta foi a primeira experiência como técnico de Filipe Luís. A carreira começou ainda na base do Flamengo, passando pelo sub-17 e sendo campeão mundial pelo sub-20. Em setembro de 2024, após a demissão de Tite, o ex-jogador foi promovido ao time principal.

Desde então, foram 101 jogos à beira do campo: 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, com um aproveitamento de 69,9%. Durante o período, Filipe Luís conquistou Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025 – deixando o clube como um dos técnicos mais vitoriosos da história, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa.

Os números de Filipe Luís no Flamengo

101 jogos

63 vitórias

23 empates

15 derrotas

69,9% de aproveitamento

Títulos

Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025), Carioca (2025), Copa Libertadores (2025) e Brasileirão (2025)

A saída de Filipe Luís fez lembrar a de Rogério Ceni, que também foi demitido durante a madrugada e pouco depois de conquistar títulos. A decisão foi tomada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e foi comunicada pelo diretor José Boto. As fissuras na relação entre presidente e treinador começaram com as complicações para a renovação de contrato no início do ano.

Outro caso parecido foi o de Dorival Júnior, demitido semanas depois de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, em 20022. Assim como ocorreu agora com Leonardo Jardim, à época a diretoria comandada por Rodolfo Landim já negociava com o português Vitor Pereira antes da saída de Dorival.

Todos os técnicos demitidos pelo Flamengo desde Jorge Jesus