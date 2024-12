São Paulo x Juventude: horário, escalações e onde assistir

Com as posições já definidas no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Juventude se enfrentam na penúltima rodada da competição. O São Paulo já garantiu sua participação na fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2025, graças à vitória do Botafogo na competição continental. Assim, o time pode usar esta rodada para testar e avaliar seu elenco, pensando na próxima temporada. Já o Juventude ainda precisa de pontos importantes para afastar qualquer risco de rebaixamento.

O jogo ocorrerá no Estádio do Morumbi, que comporta até 66.795 torcedores. O São Paulo deseja encerrar a temporada com uma boa apresentação para sua torcida em casa. Espera-se um grande público para o duelo contra o Juventude nesta quarta-feira, 4.

Onde assistir ao jogo?

A transmissão ao vivo da partida entre São Paulo e Juventude será realizada pelo canal Premiere no formato pay-per-view. O jogo no Morumbi está marcado para começar às 20h, horário de Brasília. Internacionalmente, canais de transmissão nos Estados Unidos e Canadá também exibirão a partida, permitindo que fãs de outros países acompanhem o emocionante confronto.

Histórico de confrontos

Segundo o portal especializado oGol, São Paulo e Juventude se enfrentaram 27 vezes em competições profissionais masculinas. O Tricolor Paulista leva uma ligeira vantagem com 11 vitórias, enquanto o Juventude venceu 10 partidas. Houve 15 empates. Nos últimos cinco encontros, ocorreram duas vitórias do São Paulo e três empates, evidenciando o equilíbrio desse duelo.

Condições das equipes

No São Paulo, o atacante Jonathan Calleri seguirá ausente, tratando de dores na coxa esquerda. Welington, Michel Araújo e Pablo Maia também permanecem no departamento médico, exigindo que o técnico Rogério Ceni ajuste sua equipe. Contudo, o clube já garantiu vaga na Libertadores, concedendo mais flexibilidade na escolha dos jogadores.

Rafael, Igor Vinícius, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Sabino (Rafinha); Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Luciano; Lucas, André Silva (William Gomes) e Ferreira (Wellington Rato).

Pelo Juventude, não há novos desfalques por lesão ou suspensão. O técnico Fábio Matias deve manter o time que venceu o Atlético-MG na última rodada, ainda que o veterano Nenê não esteja no meio-campo.

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gabriel Taliari.

Expectativas para o final da temporada

Enquanto o São Paulo busca encerrar bem a temporada no Morumbi, mirando o futuro, o Juventude precisa afastar qualquer risco de rebaixamento, tornando este jogo vital para seus objetivos. Espera-se uma disputa competitiva, proporcionando um encerramento de temporada interessante para ambas as equipes. O desempenho no jogo não afetará apenas o resultado imediato, mas também influenciará o moral dos times para a próxima edição do Campeonato Brasileiro.