São Paulo x Athletico PR: horário, escalações e onde assistir

O futebol brasileiro sempre oferece confrontos emocionantes, e a partida entre São Paulo e Athletico-PR, marcada para 9 de novembro de 2024, não é exceção. Os torcedores têm à disposição diversas opções de transmissão para não perderem nenhum detalhe desse duelo.

Publicidade

No Brasil, os fãs podem assistir ao jogo através de canais como Sportv e Globoplay + Canais para assinantes de TV e streaming. O Premiere também disponibiliza o evento no sistema pay-per-view. O jogo inicia às 21h, horário de Brasília.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Histórico recente entre São Paulo e Athletico-PR

Os últimos confrontos entre as duas equipes foram marcados por disputas acirradas. Em 3 de julho de 2024, em Curitiba, o São Paulo venceu por 2 a 1. Ferreira, Fernandinho e Calleri marcaram os gols da partida. Nos cinco encontros mais recentes, o São Paulo venceu três, o Athletico-PR uma vez, e houve um empate.

Desfalques para a partida

Ambas as equipes enfrentam desafios com desfalques de jogadores importantes. No São Paulo, Welington não jogará devido a um edema na coxa esquerda, enquanto Alison, Pablo Maia e Michel Araújo estão se recuperando de lesões. Arboleda é dúvida após uma pancada.

Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco, Jamal Lewis (Patryck); Luiz Gustavo, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Ferreira; Calleri.

Pelo Athletico-PR, o artilheiro Mastriani está se recuperando de uma artroscopia e não jogará. Madson, Fernandinho, Christian e Canobbio estão fora por questões de saúde. Cuello está suspenso, e Nikão não poderá jogar por estar emprestado pelo São Paulo.

Publicidade