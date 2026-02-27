A Fifa retirou o Santos da lista dos clubes com transfer ban nesta sexta-feira, 27. Com o fim da punição, o Peixe pode registrar o volante uruguaio Christian Oliva, que, conforme apurou o site ge, já está trabalhando com o elenco no CT Rei Pelé e vai assinar um contrato de três temporadas. A punição impediu que a diretoria regularizasse o jogador contratado junto ao Nacional, do Uruguai.
O que levou o Santos a sofrer um transfer ban?
O transfer ban que a Fifa aplicou ao Santos surgiu por conta de uma dívida com o Arouca, de Portugal, pela contratação do zagueiro João Basso.
No início do ano, o Peixe foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) na Fifa a pagar 2,56 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões) ao time português em até 45 dias. A punição, porém, veio antes do limite estipulado e pegou a diretoria santista de surpresa.
O Santos regularizou a situação nesta semana e pagou os valores devidos ao Arouca. Com isso, o nome do Peixe não figura mais na lista da Fifa das equipes penalizadas com transfer ban.
E Christian Oliva?
A expectativa é de que Christian Oliva seja registrado e anunciado pelo Santos nos próximos dias.
É esperado que o volante esteja à disposição de Vojvoda no jogo diante do Mirassol, no interior paulista, válido pela pela 5ª rodada do Brasileirão.
A partida será disputada no dia 10 de março, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, também chamado de Maião, em Mirassol.